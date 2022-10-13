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13 октября, 04:29

Эксперт рассказал, на каких смартфонах нельзя выключить геолокацию

Эксперт Муртазин: Геолокацию нельзя полностью выключить только на iPhone

Мобильный оператор может определить местоположение смартфона клиента, используя данные сотовых вышек. Если телефон зарегистрирован в сети, не выключен и в нём есть SIM-карта, то его можно найти с точностью до 50 метров. Об этом рассказал ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он упомянул и другой способ, как можно узнать местоположение человека.

"Можно определить местоположение с помощью системы спутникового позиционирования — вроде GPS или ГЛОНАСС. Современные смартфоны хорошо "знают" свои координаты — с точностью до полутора-двух метров. Соответственно, эти координаты можно получить тем или иным способом от смартфона, если он не выключен", — отметил Муртазин в интервью радио Sputnik.

В большинстве случаев, чтобы остановить передачу геоданных, достаточно выключить телефон, перевести его в авиарежим или вынуть из него SIM-карту, продолжил эксперт. Но есть и исключение из этого правила: если это не iPhone. Его, в отличие от смартфонов с ОС Android, можно найти за счёт других аксессуаров даже без SIM-карты.

Названы главные признаки прослушки смартфона

Названы главные признаки прослушки смартфона

Как писал ранее Лайф, эксперт Ткаченко рассказал, что на некоторых смартфонах WhatsApp прекратит работать до конца октября. Так, он сообщил, что мессенджер перестанет работать на моделях с iOS 10 и 11, необходимо будет обновиться минимум до iOS 12.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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