Эксперт рассказал, на каких смартфонах нельзя выключить геолокацию
Эксперт Муртазин: Геолокацию нельзя полностью выключить только на iPhone
Мобильный оператор может определить местоположение смартфона клиента, используя данные сотовых вышек. Если телефон зарегистрирован в сети, не выключен и в нём есть SIM-карта, то его можно найти с точностью до 50 метров. Об этом рассказал ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он упомянул и другой способ, как можно узнать местоположение человека.
"Можно определить местоположение с помощью системы спутникового позиционирования — вроде GPS или ГЛОНАСС. Современные смартфоны хорошо "знают" свои координаты — с точностью до полутора-двух метров. Соответственно, эти координаты можно получить тем или иным способом от смартфона, если он не выключен", — отметил Муртазин в интервью радио Sputnik.
В большинстве случаев, чтобы остановить передачу геоданных, достаточно выключить телефон, перевести его в авиарежим или вынуть из него SIM-карту, продолжил эксперт. Но есть и исключение из этого правила: если это не iPhone. Его, в отличие от смартфонов с ОС Android, можно найти за счёт других аксессуаров даже без SIM-карты.
Как писал ранее Лайф, эксперт Ткаченко рассказал, что на некоторых смартфонах WhatsApp прекратит работать до конца октября. Так, он сообщил, что мессенджер перестанет работать на моделях с iOS 10 и 11, необходимо будет обновиться минимум до iOS 12.
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