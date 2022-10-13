Эксперт рассказал, на каких смартфонах нельзя выключить геолокацию

Мобильный оператор может определить местоположение смартфона клиента, используя данные сотовых вышек. Если телефон зарегистрирован в сети, не выключен и в нём есть SIM-карта, то его можно найти с точностью до 50 метров. Об этом рассказал ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он упомянул и другой способ, как можно узнать местоположение человека.

"Можно определить местоположение с помощью системы спутникового позиционирования — вроде GPS или ГЛОНАСС. Современные смартфоны хорошо "знают" свои координаты — с точностью до полутора-двух метров. Соответственно, эти координаты можно получить тем или иным способом от смартфона, если он не выключен", — отметил Муртазин в интервью радио Sputnik.

В большинстве случаев, чтобы остановить передачу геоданных, достаточно выключить телефон, перевести его в авиарежим или вынуть из него SIM-карту, продолжил эксперт. Но есть и исключение из этого правила: если это не iPhone. Его, в отличие от смартфонов с ОС Android, можно найти за счёт других аксессуаров даже без SIM-карты.