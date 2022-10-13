Байден назвал резолюцию ГА ООН "недвусмысленным сигналом России"
Резолюция Генассамблеи ООН, осуждающая Россию за референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, — это показатель того, что мир объединился в неприятии действий Москвы на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден.
"Мир только что продемонстрировал, что он более чем когда-либо сплочён и полон решимости привлечь Россию к ответу за её нарушения", — говорится в заявлении Байдена.
По его мнению, "мир послал недвусмысленный сигнал" России.
Как рассказывал Лайф, эта резолюция призывает все страны, международные организации и спецструктуры ООН не признавать новый статус ЛНР, ДНР, Херсонщины и Запорожского региона в качестве регионов России. В поддержку документа высказались представители 143 стран. Против проголосовали делегации пяти государств. Это сама Россия, а также Сирия, КНДР, Белоруссия и Никарагуа. Воздержалось — 35, среди них Китай, Индия, ЮАР, Армения и другие.
Flickr / The White House