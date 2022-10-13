Байден назвал резолюцию ГА ООН "недвусмысленным сигналом России"

Резолюция Генассамблеи ООН, осуждающая Россию за референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, — это показатель того, что мир объединился в неприятии действий Москвы на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Мир только что продемонстрировал, что он более чем когда-либо сплочён и полон решимости привлечь Россию к ответу за её нарушения", — говорится в заявлении Байдена.

По его мнению, "мир послал недвусмысленный сигнал" России.