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12 октября, 20:16

При голосовании за антироссийскую резолюцию в ООН воздержались 35 стран

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию с осуждением референдумов

На Генеральной ассамблее ООН принята антироссийская резолюция, в которой осуждается проведение референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.

В поддержку резолюции высказались представители 143 стран. Против проголосовали делегации пяти государств. Это сама Россия, а также Сирия, КНДР, Белоруссия и Никарагуа. Воздержались — 35, среди них Китай, Индия, ЮАР, Армения и другие.

Результаты голосования Генассамблеи ООН по вопросу о референдумах. Данные с un.org

Результаты голосования Генассамблеи ООН по вопросу о референдумах. Данные с un.org

Документ был подготовлен западными странами. В резолюции обозначен призыв ко всем странам, международным организациям и специализированным структурам ООН не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Россию там призывают прекратить военную спецоперацию.

На Генассамблее ООН отказали России в тайном голосовании по референдумам

На Генассамблее ООН отказали России в тайном голосовании по референдумам

Лайф рассказывал, что 30 сентября Россия применила право вето в Совете Безопасности ООН, заблокировав принятие другой резолюции, осуждающей референдумы, проведённые в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях.

Обложка ©

UN Photo / Rick Bajornas

Андрей Григорьев

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