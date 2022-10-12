При голосовании за антироссийскую резолюцию в ООН воздержались 35 стран
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию с осуждением референдумов
На Генеральной ассамблее ООН принята антироссийская резолюция, в которой осуждается проведение референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.
В поддержку резолюции высказались представители 143 стран. Против проголосовали делегации пяти государств. Это сама Россия, а также Сирия, КНДР, Белоруссия и Никарагуа. Воздержались — 35, среди них Китай, Индия, ЮАР, Армения и другие.
Результаты голосования Генассамблеи ООН по вопросу о референдумах. Данные с un.org
Документ был подготовлен западными странами. В резолюции обозначен призыв ко всем странам, международным организациям и специализированным структурам ООН не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Россию там призывают прекратить военную спецоперацию.
Лайф рассказывал, что 30 сентября Россия применила право вето в Совете Безопасности ООН, заблокировав принятие другой резолюции, осуждающей референдумы, проведённые в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях.
UN Photo / Rick Bajornas