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12 октября, 20:04

Макрон заявил о намерении продолжать диалог с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен продолжить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

"Очевидно, что я буду продолжать с ним говорить. Когда будет необходимо, я буду с ним говорить", сказал Макрон в интервью телеканалу France 2.

Он напомнил, что в последний раз он разговаривал с Путиным несколько недель назад в течение двух часов. Речь тогда, по его словам, шла об отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Французский президент считает, что это именно ему якобы в ходе диалога удалось убедить российского лидера в необходимости визита наблюдателей на станцию.

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Ранее Лайф писал, что Макрон пообещал Киеву ещё шесть гаубиц "Цезарь". Установки, которые намерены в скором времени передать Украине, будут взяты из заказа, изначально предназначавшегося Копенгагену.

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kremlin.ru

Арина Родионова

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