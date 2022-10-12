Макрон заявил о намерении продолжать диалог с Путиным

"Очевидно, что я буду продолжать с ним говорить. Когда будет необходимо, я буду с ним говорить" , — сказал Макрон в интервью телеканалу France 2.

Он напомнил, что в последний раз он разговаривал с Путиным несколько недель назад в течение двух часов. Речь тогда, по его словам, шла об отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Французский президент считает, что это именно ему якобы в ходе диалога удалось убедить российского лидера в необходимости визита наблюдателей на станцию.