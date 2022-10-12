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Регион
Опубликовано 12 октября 2022, 23:01

Путин обсудил с Володиным частичную мобилизацию

Путин перед отлётом в Астану встретился с Володиным

Президент РФ Владимир Путин перед отлётом в Астану встретился со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Речь шла в том числе об итогах года работы восьмого созыва нижней палаты парламента. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Володин информировал главу государства об основных итогах работы нижней палаты парламента", отметил он.

По словам Пескова, также на встрече была поднята тема проведения частичной мобилизации. "Особо акцентирован" был вопрос о передаче замечаний граждан, которые те направляли своим депутатам.

Путин поручил губернаторам тщательно контролировать проведение частичной мобилизации
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Как рассказывал Лайф, в Астане российский лидер также может встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Киргизии Садыром Жапаровым.

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Kremlin.ru

Андрей Григорьев
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