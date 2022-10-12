Путин обсудил с Володиным частичную мобилизацию
Путин перед отлётом в Астану встретился с Володиным
Президент РФ Владимир Путин перед отлётом в Астану встретился со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Речь шла в том числе об итогах года работы восьмого созыва нижней палаты парламента. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Володин информировал главу государства об основных итогах работы нижней палаты парламента", — отметил он.
По словам Пескова, также на встрече была поднята тема проведения частичной мобилизации. "Особо акцентирован" был вопрос о передаче замечаний граждан, которые те направляли своим депутатам.
Как рассказывал Лайф, в Астане российский лидер также может встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Киргизии Садыром Жапаровым.
Kremlin.ru