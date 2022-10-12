Путин обсудил с Володиным частичную мобилизацию

Президент РФ Владимир Путин перед отлётом в Астану встретился со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Речь шла в том числе об итогах года работы восьмого созыва нижней палаты парламента. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Володин информировал главу государства об основных итогах работы нижней палаты парламента", — отметил он.

По словам Пескова, также на встрече была поднята тема проведения частичной мобилизации. "Особо акцентирован" был вопрос о передаче замечаний граждан, которые те направляли своим депутатам.