Белоруссия обвинила Запад в двойных стандартах

Запад использует двойные стандарты, объясняя текущие события. Такое заявление сделал помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе в вооружённых силах страны Леонид Касинский. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями органов госуправления, где затрагивались вопросы развития республики.

"Для достижения своих целей Западом будут использоваться двойные стандарты в трактовке происходящих событий, как они это делают всегда", — сказал Касинский, слова которого приводят на сайте Министерства обороны РБ.

Он добавил, что текущая обстановка вокруг государства напряжённая. Так, по-прежнему есть вероятность, что Запад прибегнет к силовым способам для реализации поставленных задач. Касинский считает, что по аналогии с возрастающим давлением на Москву уровень военной угрозы для Белоруссии будет также увеличиваться. Западные страны хотят разгромить РФ и убрать её с карты мира, считает представитель Минобороны РБ. Кроме того, помощник министра допустил возможность распространения на республику внутреннего конфликта "с дальнейшим вмешательством с целью его разрешения со стороны Запада".