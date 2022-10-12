Сийярто: Венгрия договорилась с "Газпромом" об отсрочке платежей за газ
Окончательные договорённости между Венгрией и "Газпромом" об отсрочке платежей за топливо достигнуты. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Москве с главой российского холдинга Алексеем Миллером.
"В целях улучшения финансовых условий генеральный директор компании Akasztó Meg Sport завтра подпишет договор об отсрочке платежа [за российский газ]", — сказал Сийярто на видео, размещённом на его странице в соцсети.
Министр уточнил, что таким образом условия оплаты за российское топливо для Венгрии станут более благоприятными.
Ранее Лайф писал, что Сийярто выступил против новых антироссийских санкций перед встречей Евросоюза. По его мнению, ошибочные меры со стороны Брюсселя вызвали энергетический кризис в Европе, предложения Еврокомиссии оказались "совершенно оторванными от реальности".
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