Окончательные договорённости между Венгрией и "Газпромом" об отсрочке платежей за топливо достигнуты. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Москве с главой российского холдинга Алексеем Миллером.

"В целях улучшения финансовых условий генеральный директор компании Akasztó Meg Sport завтра подпишет договор об отсрочке платежа [за российский газ]", — сказал Сийярто на видео, размещённом на его странице в соцсети.

Министр уточнил, что таким образом условия оплаты за российское топливо для Венгрии станут более благоприятными.