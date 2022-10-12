Зеленский запросил миллиардные кредиты на закупку газа и угля
Зеленский запросил внешние кредиты на восстановление инфраструктуры и закупку энергетики
Президент Украины Владимир Зеленский запросил у международных партнёров миллиарды долларов в виде дополнительных кредитов. Эти средства, как указал украинский лидер, требуются на восстановление критической и энергетической инфраструктуры, а также на закупку газа и угля перед предстоящей зимой.
"Мы нуждаемся в целевых кредитах на два миллиарда долларов на восстановление электрической энергетической инфраструктуры после разрушения и для расширения экспорта в Европу", — сказал Зеленский на конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда.
Вместе с тем, по его словам, Киеву требуется не менее пяти миллиардов долларов в виде кредитов на закупку энергоресурсов. Как подчеркнул Зеленский, эти средства необходимы для обеспечения стабильности.
Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден попросил Зеленского перестать публично жаловаться на недостаток помощи со стороны США. В противном случае, как подчеркнул лидер Штатов, ему будет сложно просить деньги у Конгресса на помощь Киеву.
Telegram / V_Zelenskiy_official