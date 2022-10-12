Зеленский запросил миллиардные кредиты на закупку газа и угля

Президент Украины Владимир Зеленский запросил у международных партнёров миллиарды долларов в виде дополнительных кредитов. Эти средства, как указал украинский лидер, требуются на восстановление критической и энергетической инфраструктуры, а также на закупку газа и угля перед предстоящей зимой.

"Мы нуждаемся в целевых кредитах на два миллиарда долларов на восстановление электрической энергетической инфраструктуры после разрушения и для расширения экспорта в Европу", — сказал Зеленский на конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Вместе с тем, по его словам, Киеву требуется не менее пяти миллиардов долларов в виде кредитов на закупку энергоресурсов. Как подчеркнул Зеленский, эти средства необходимы для обеспечения стабильности.