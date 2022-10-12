"Военторг" призвал реализовывать товары с наценкой не выше 15%

АО "Военторг" призвало дочерние предприятия не превышать наценку в 15% при реализации товаров. Такое заявление сделали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ.

"По информации, предоставленной в службу "Военторгом", организация рекомендовала дочерним хозяйственным обществам реализовывать армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения с наценкой не выше 15%", — сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.