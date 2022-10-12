ФАС выявила случаи существенного превышения стоимости армейской экипировки

"Проведённый ФАС России совместно с региональными органами прокуратуры анализ цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения показал, что имеются случаи существенного повышения стоимости указанных товаров", — говорится в сообщении службы.

В Туле предложили наказать предпринимателей за повышение цен на экипировку для военных

Ранее Лайф писал, что в России ускорят создание военной экипировки будущего. Сроки разработки "Легионера" сократят втрое — с двух-трёх лет до года. По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, "Легионер" должен заменить комплекты "Ратник" и "Сотник".