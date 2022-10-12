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12 октября, 18:36

ФАС выявила случаи существенного превышения стоимости армейской экипировки

Продавцы армейской экипировки в некоторых случаях стали существенно завышать стоимость товаров. Соответствующие нарушения выявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Предпринимателям выданы предостережения прокуратуры.

"Проведённый ФАС России совместно с региональными органами прокуратуры анализ цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения показал, что имеются случаи существенного повышения стоимости указанных товаров", — говорится в сообщении службы.

Размеры превышения цен в ФАС уточнить не смогли.

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Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Арина Родионова

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