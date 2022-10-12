Белый дом: Европу ожидает суровая зима, но США помогут

Вашингтон осознаёт тяжесть положения, в котором окажутся страны Европы зимой, и планируют помочь им в этот период. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе беседы с журналистами на борту президентского самолёта, вылетевшего в штат Колорадо.

"Мы собираемся сделать всё возможное, чтобы помочь Европе в это время. И мы понимаем, что приближаются зимние месяцы. Мы понимаем, как они будут суровы", — отметила она.

Представитель Белого дома подчеркнула, что американская сторона также заинтересована в помощи Евросоюзу по диверсификации поставок нефти.