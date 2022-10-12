Украинские военные обстреляли Горловку, два жителя погибли
Два жителя погибли в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны украинских военных 12 октября. Такое заявление в телеграм-канале сделал мэр города Иван Приходько.
"К величайшему сожалению, вследствие обстрела горловского посёлка Русский Край со стороны украинских неонацистов погибли двое мирных граждан, один житель посёлка ранен", — сообщил он.
Ранее Лайф писал, что ВСУ нанесли более 20 ударов по Энергодару. Обстрел вёлся с противоположной стороны Днепра, предварительно, из американских 155-мм гаубиц М777.
ТАСС / Спринчак Валентин