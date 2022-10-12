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12 октября, 18:04

Украинские военные обстреляли Горловку, два жителя погибли

Два жителя погибли в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны украинских военных 12 октября. Такое заявление в телеграм-канале сделал мэр города Иван Приходько.

"К величайшему сожалению, вследствие обстрела горловского посёлка Русский Край со стороны украинских неонацистов погибли двое мирных граждан, один житель посёлка ранен", — сообщил он.

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Ранее Лайф писал, что ВСУ нанесли более 20 ударов по Энергодару. Обстрел вёлся с противоположной стороны Днепра, предварительно, из американских 155-мм гаубиц М777.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Никита Осипов

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