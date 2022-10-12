ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 октября 2022, 18:04

Украинские военные обстреляли Горловку, два жителя погибли

Два жителя погибли в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны украинских военных 12 октября. Такое заявление в телеграм-канале сделал мэр города Иван Приходько.

"К величайшему сожалению, вследствие обстрела горловского посёлка Русский Край со стороны украинских неонацистов погибли двое мирных граждан, один житель посёлка ранен", — сообщил он.

Снаряд ВСУ попал в цистерны сельхозпредприятия в Белгородской области
Снаряд ВСУ попал в цистерны сельхозпредприятия в Белгородской области

Ранее Лайф писал, что ВСУ нанесли более 20 ударов по Энергодару. Обстрел вёлся с противоположной стороны Днепра, предварительно, из американских 155-мм гаубиц М777.

BannerImage

ТАСС / Спринчак Валентин

Никита Осипов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar