Общероссийский народный фронт в рамках проекта "Всё для победы!" привёз адресную помощь бойцам шестого казачьего полка имени атамана Платова в составе Народной милиции ЛНР. На этот раз сбор проводился совместно с певцом и депутатом Государственной думы Денисом Майдановым.

Бойцам в Донбассе доставили большой груз помощи со сбора Дениса Майданова. Видео © Telegram / "Говорит Майданов"

По словам артиста, в состав груза вошло всё самое необходимое на передовой: шлемы, бронежилеты, беспилотники, тепловизоры, приборы ночного видения, металлоискатели, радиостанции, оптические прицелы, аптечки, спальные мешки и многое другое. Кроме того, полку также был передан автомобиль УАЗ "Патриот".

"Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в сборе средств на эту помощь для нашего полка. Это очень важно, особенно в это время, когда люди всей России помогают. Особая благодарность Народному фронту, лично Майданову. Ведение корректировки артиллерии, средства разведки, средства связи — это всё то, чего сейчас не хватает", — поблагодарил командир полка Владимир Полуполтинных за помощь.