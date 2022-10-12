Ушаков – об отказе Зеленского вести переговоры с РФ: Никогда не говори никогда

Помощник президента РФ Юрий Ушаков фразой "никогда не говори никогда" прокомментировал отказ украинского лидера Владимира Зеленского вести переговоры с Владимиром Путиным.

"Всем известны высказывания Зеленского, что он не будет вести переговоры с Путиным. В этой связи я просто вспомню известную фразу: никогда не говори никогда", — сказал он журналистам.