НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 октября, 14:22

Ушаков – об отказе Зеленского вести переговоры с РФ: Никогда не говори никогда

Помощник президента РФ Юрий Ушаков фразой "никогда не говори никогда" прокомментировал отказ украинского лидера Владимира Зеленского вести переговоры с Владимиром Путиным.

"Всем известны высказывания Зеленского, что он не будет вести переговоры с Путиным. В этой связи я просто вспомню известную фразу: никогда не говори никогда", — сказал он журналистам.

Путь камикадзе или киевский транзит: Почему Зеленский узаконил решение отказаться от переговоров с Россией

Путь камикадзе или киевский транзит: Почему Зеленский узаконил решение отказаться от переговоров с Россией

Ранее Лайф писал, что Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября, один из пунктов которого исключает возможность проведения переговоров с Владимиром Путиным. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Зеленский вполне может забыть о собственном запрете на переговоры, если, например, ему поступят соответствующие распоряжения из Вашингтона или Лондона.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров