Ушаков – об отказе Зеленского вести переговоры с РФ: Никогда не говори никогда
Помощник президента РФ Юрий Ушаков фразой "никогда не говори никогда" прокомментировал отказ украинского лидера Владимира Зеленского вести переговоры с Владимиром Путиным.
"Всем известны высказывания Зеленского, что он не будет вести переговоры с Путиным. В этой связи я просто вспомню известную фразу: никогда не говори никогда", — сказал он журналистам.
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Ранее Лайф писал, что Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября, один из пунктов которого исключает возможность проведения переговоров с Владимиром Путиным. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Зеленский вполне может забыть о собственном запрете на переговоры, если, например, ему поступят соответствующие распоряжения из Вашингтона или Лондона.
ТАСС / Михаил Терещенко