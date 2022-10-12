Путин, Алиев и Пашинян могут провести трёхсторонний саммит в ближайшее время

Российская сторона инициирует очередной трёхсторонний саммит с участием лидеров Азербайджана и Армении. Об этом сообщил журналистам в среду помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. Сроки встречи Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина пока не согласованы.

"Мы будем предлагать провести очередной саммит в трёхстороннем формате с участием лидеров России, Азербайджана и Армении. Надеемся, что в самое ближайшее время нам удастся согласовать сроки для проведения этого саммита", — сказал Ушаков.