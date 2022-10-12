Путин, Алиев и Пашинян могут провести трёхсторонний саммит в ближайшее время
Ушаков: Москва инициирует новый трёхсторонний саммит РФ, Армении и Азербайджана
Российская сторона инициирует очередной трёхсторонний саммит с участием лидеров Азербайджана и Армении. Об этом сообщил журналистам в среду помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. Сроки встречи Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина пока не согласованы.
"Мы будем предлагать провести очередной саммит в трёхстороннем формате с участием лидеров России, Азербайджана и Армении. Надеемся, что в самое ближайшее время нам удастся согласовать сроки для проведения этого саммита", — сказал Ушаков.
Напомним, что на прошлой неделе президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян впервые провели трёхстороннюю встречу на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге. После этого Пашинян и Алиев принимали участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который проходил в Санкт-Петербурге. На границе двух стран между тем было неспокойно. Накануне саммита Минобороны Армении обвинило Вооружённые силы Азербайджана в обстреле строительной техники, проводившей фортификационные работы на боевых позициях.
ТАСС / Михаил Климентьев