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12 октября, 14:07

Болгария отменила безвизовый режим для россиян со служебными паспортами

Правительство Болгарии приняло решение о частичном приостановлении одного из положений соглашения между республикой и Россией о взаимных поездках граждан. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение.

Теперь гражданам РФ с дипломатическими и служебными паспортами запрещён безвизовый въезд, выезд, транзит и временное пребывание в Болгарии. Соответствующее решение было принято сегодня. Причём такое ограничение уже было введено 25 февраля 2022 года для россиян с дипломатическими паспортами, а новое начнёт действовать с 20 октября для граждан, которые совершают поездку в рамках служебных командировок по запросу отправляющей организации.

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Ранее Россия закрыла въезд для перевозчиков грузов из недружественных стран. Соответствующее постановление подписал 1 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Shutterstock

Светлана Оперук

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