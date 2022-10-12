Болгария отменила безвизовый режим для россиян со служебными паспортами

Правительство Болгарии приняло решение о частичном приостановлении одного из положений соглашения между республикой и Россией о взаимных поездках граждан. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение.

Теперь гражданам РФ с дипломатическими и служебными паспортами запрещён безвизовый въезд, выезд, транзит и временное пребывание в Болгарии. Соответствующее решение было принято сегодня. Причём такое ограничение уже было введено 25 февраля 2022 года для россиян с дипломатическими паспортами, а новое начнёт действовать с 20 октября для граждан, которые совершают поездку в рамках служебных командировок по запросу отправляющей организации.