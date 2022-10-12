Названа стоимость проезда по трассе М12 от Москвы до Казани
Цена проезда по всей трассе М12 от Москвы до Казани составит три тысячи рублей
Автомобилисты заплатят около трёх тысяч рублей за проезд по всей трассе М12, которая соединит Москву и Казань. Об этом сообщил замглавы правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов "Автодора" Константин Макиев.
"Без скидки по транспондеру стоимость проезда будет составлять на уровне около трёх тысяч рублей", — сказал он в кулуарах выставки "Дорога-2022".
При этом для тех пользователей программы лояльности, кто регулярно ездит по автодорогам, будет доступна скидка 15%, добавил Макиев. В целом цена за километр на разных участках трассы будет варьироваться в зависимости от востребованности, в среднем она будет находиться в стандартных значениях — 3–4 рубля за километр.
"Участок около Москвы в обход Балашихи вполне допускает, для того чтобы не обеспечивать на участках транзитных существенного увеличения тарифов, значения порядка даже восьми рублей за километр", — уточнил замглавы.
Ранее президент Владимир Путин дал старт движению на участках трасс М12, М5 и Екатеринбургской кольцевой автодороги. Первый 23-километровый пусковой комплекс проходит от Центральной кольцевой автомобильной дороги до пересечения с федеральной дорогой А108 "Московское большое кольцо" в районе города Орехово-Зуево. Кроме того, президент предложил открыть голосование среди россиян по выбору названий для новых дорог.