Названа стоимость проезда по трассе М12 от Москвы до Казани

Автомобилисты заплатят около трёх тысяч рублей за проезд по всей трассе М12, которая соединит Москву и Казань. Об этом сообщил замглавы правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов "Автодора" Константин Макиев.

"Без скидки по транспондеру стоимость проезда будет составлять на уровне около трёх тысяч рублей", — сказал он в кулуарах выставки "Дорога-2022".

При этом для тех пользователей программы лояльности, кто регулярно ездит по автодорогам, будет доступна скидка 15%, добавил Макиев. В целом цена за километр на разных участках трассы будет варьироваться в зависимости от востребованности, в среднем она будет находиться в стандартных значениях — 3–4 рубля за километр.