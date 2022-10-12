В ВОЗ заявили о новой волне коронавируса в Европе

Рост показателей по коронавирусу в Европе говорит о начале новой волны пандемии. Об этом сказано в совместном заявлении еврокомиссара по здравоохранению, регионального директора по Европе ВОЗ и директора Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

"К сожалению, в Европе мы снова наблюдаем рост показателей, что свидетельствует о начале новой волны инфекции", — сказано в документе.

На сегодняшний день вакцинация наряду с мерами общественного здравоохранения остаётся одним из наиболее эффективных средств против CoViD-19 и сезонного гриппа. Однако возможность их совместной циркуляции в этом году может подвергнуть риску наиболее уязвимых жителей региона и усилить давление на его системы здравоохранения.

Еврокомиссар, ВОЗ и центр профилактики и контроля заболеваний призывают страны региона уделить первоочередное внимание защите наиболее уязвимых групп населения совместным введением вакцин от обоих вирусов, когда это возможно. Миллионы людей до сих пор не вакцинированы против ковида, поэтому государства Европы должны приложить все усилия для всеобщего охвата вакцинацией.