НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 октября, 13:38

Больше половины участников боевых действий имеют посттравматическое расстройство

Психолог Николаева: Большинство военных страдает от посттравматического расстройства

У большинства военных наблюдается посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Об этом сообщила психолог, научный сотрудник Московского государственного психолого-педагогического университета Анастасия Николаева в беседе "Газетой.ru".

"На самом деле это не шутки, кинематограф в данном случае показал абсолютно правдивую реальность. В исследованиях представлены разные цифры. В среднем от 50 до 80% всех участников боевых действий имеют ПТСР в различных степенях тяжести", — сказала она.

По словам Николаевой, травмированная психика мешает военному перестроиться и адаптироваться к мирной жизни. Решить проблему сможет только медикаментозное лечение и помощь психологов. А ещё не стоит забывать и об активной поддержке со стороны близких, отметила специалист.

Психолог объяснила, почему женщинам нельзя плакать в присутствии мобилизованных

Психолог объяснила, почему женщинам нельзя плакать в присутствии мобилизованных

Ранее психолог объяснила, как справиться со страхом за близких на фоне частичной мобилизации. В первую очередь, подчеркнула специалист, необходимо контролировать поступающую информацию, но и не отключаться от мира.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
  • Новости
  • Общество
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров