Больше половины участников боевых действий имеют посттравматическое расстройство

У большинства военных наблюдается посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Об этом сообщила психолог, научный сотрудник Московского государственного психолого-педагогического университета Анастасия Николаева в беседе "Газетой.ru".

"На самом деле это не шутки, кинематограф в данном случае показал абсолютно правдивую реальность. В исследованиях представлены разные цифры. В среднем от 50 до 80% всех участников боевых действий имеют ПТСР в различных степенях тяжести", — сказала она.

По словам Николаевой, травмированная психика мешает военному перестроиться и адаптироваться к мирной жизни. Решить проблему сможет только медикаментозное лечение и помощь психологов. А ещё не стоит забывать и об активной поддержке со стороны близких, отметила специалист.