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Регион
Опубликовано 12 октября 2022, 13:36
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Гоблин Пучков объяснил, почему иностранные наёмники не спасут Украину

Пучков: Толпы иностранных наёмников на Украине означают, что украинские солдаты кончаются

Наёмники толпами валят на Украину, потому что свои солдаты у Киева заканчиваются. Однако при первом же прилетевшем артиллерийском снаряде их боевой пыл уменьшается, рассказал блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков в эфире радио "Комсомольская правда".

"Это всё до той поры, как в анекдоте про пожарного: целый день играем в шахматы, отдыхаем, спорт, тусим, вкусно едим. Как пожар — хоть увольняйся. Вот и это то же самое. Эти заезды на какие-то прогулки, мы тут папуасов постреляем. Приезжай", сказал Гоблин.

По его словам, боевой пыл таких людей уменьшается, когда прилетают снаряды калибра 152 миллиметра или ещё страшнее — 203. Когда находишься в окопе под артиллерийским обстрелом, неважно, на сколько тысяч долларов на тебе навешано одежды, высокотехнологичного оружия, в скольких ты категориях мастер спорта: прилетающий снаряд может порвать тебя на куски, добавил Пучков.

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"Как только ты на это посмотришь, боевой пыл уменьшается, просто исчезает насовсем. Не надо этого", — заметил блогер.

Публицист добавил, что наёмники ездят на войну зарабатывать деньги. Это не самураи, которые готовы принять смерть за своего даймё. Когда их начинают убивать — они разворачиваются и убегают, добавил Пучков. Так же как в начале спецоперации.

"А то, что туда валят толпами наёмники, говорит исключительно о том, что украинские солдаты заканчиваются. Поэтому надо как можно больше поляков туда загнать и всех остальных. Ни к чему это не приведёт", — заключил Пучков.

Ранее Дмитрий Пучков объяснил, зачем Киев, Запад и США кричат о применении ядерного оружия. Это последняя стадия, чтобы развязать руки в боевых действиях против Российской Федерации, уверен он.

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VK / Дмитрий Пучков

Артур Лапсаков
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