"Балласт ответственности": Уехавших из России мужчин предупредили о риске потери работы

Мужчины, уехавшие из России после начала частичной мобилизации, рискуют лишиться работы. Об этом сообщила эксперт в области управления персоналом Зулия Лоикова.

Дело в том, что если россияне более полугода не живут на территории РФ, то они автоматически становятся неналоговыми резидентами. В этом случае работодателю приходится платить налог за них уже не 13%, а 30%. Что, соответственно, становится накладным для большинства компаний.

"Кто уехал, не учитывает рисков. <...> Люди об этом не думают, и компании пытаются избавиться от балласта этой ответственности и ищут замену", — сказала эксперт в интервью изданию Ura.ru.

При этом из-за отъезда мужчин женщинам становятся доступны должности, на которые ранее они не могли претендовать. Это, как указала Лоикова, "касается топовых позиций". При этом нельзя сказать, что сейчас рынок полностью переориентировался на женщин. Достаточно много компаний, которые получают бронь от мобилизации на мужчин-сотрудников, добавила эксперт.