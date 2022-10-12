Названа возможная причина смерти мобилизованного из Снежинска

Мобилизованный из Снежинска Челябинской области, который скончался на территории военного городка в Екатеринбурге, мог умереть от передозировки наркотиками. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, ссылаясь на заключения врачей.

"По заключениям врачей, там передозировка наркотиками, двое мобилизованных из Снежинска съездили домой и приехали с наркотиками, употребили, один не проснулся с утра. Второй выжил", — сказал собеседник агентства.

По словам депутата, пронести наркотики в часть мобилизованные могли в том случае, если не было должного досмотра.