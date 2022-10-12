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12 октября, 13:09

Миллер усомнился в целесообразности восстановления "Северного потока"

Сегодня нет ответа на вопрос, как и зачем восстанавливать нитки "Северного потока", так как турбины для газопровода находятся в нерабочем состоянии. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на форуме "Российская энергетическая неделя".

"На сегодняшний день надо понимать, что нет ответа на вопрос, как и зачем восстанавливать нитки "Северного потока – 1", если двигатели… [компрессорной] станции "Портовая" находятся в нерабочем состоянии", — сказал он.

Путин: Россия готова перенаправить газ с "Северных потоков" в Европу через Турцию

Путин: Россия готова перенаправить газ с "Северных потоков" в Европу через Турцию

Ранее Путин заявил, что "Северные потоки" можно отремонтировать. Однако первостепенным условием для этого должны стать их дальнейшая экономически обоснованная эксплуатация и, конечно, безопасность маршрута, указал глава государства.

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ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Варвара Романова

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