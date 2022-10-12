Российский гроссмейстер и тренер Константин Ланда умер в возрасте 50 лет

Пресс-служба Федерации шахмат России сообщила о смерти гроссмейстера Константина Ланды. Спортсмен и тренер скончался от продолжительной болезни, ему было всего 50 лет.

"Это тяжёлая утрата для всего шахматного сообщества. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким", — говорится в сообщении пресс-службы.

Уроженец Омска Ланда является вице-чемпионом СССР по шахматам среди юношей (1989), а также чемпион России среди юниоров (1992). В 1995 году он выполнил звание гроссмейстера. Также он — многократный победитель турниров в Италии и Германии, входил в комиссию FIDE по честной игре и борьбе с жульничеством. После завершения профессиональной карьеры Ланда занялся тренерской деятельностью. Среди его учеников — чемпионка мира Александра Костенюк, вице-чемпионка мира Александра Горячкина, а также чемпион России Евгений Алексеев.