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12 октября, 13:03

Российский гроссмейстер и тренер Константин Ланда умер в возрасте 50 лет

<p>Константин Ланда. Обложка © <a href="https://ruchess.ru/news/all/ushel_iz_zhizni_konstantin_landa/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Федерация шахмат России</a></p>

Константин Ланда. Обложка © Федерация шахмат России

Пресс-служба Федерации шахмат России сообщила о смерти гроссмейстера Константина Ланды. Спортсмен и тренер скончался от продолжительной болезни, ему было всего 50 лет.

"Это тяжёлая утрата для всего шахматного сообщества. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким", — говорится в сообщении пресс-службы.

Уроженец Омска Ланда является вице-чемпионом СССР по шахматам среди юношей (1989), а также чемпион России среди юниоров (1992). В 1995 году он выполнил звание гроссмейстера. Также он — многократный победитель турниров в Италии и Германии, входил в комиссию FIDE по честной игре и борьбе с жульничеством. После завершения профессиональной карьеры Ланда занялся тренерской деятельностью. Среди его учеников — чемпионка мира Александра Костенюк, вице-чемпионка мира Александра Горячкина, а также чемпион России Евгений Алексеев.

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Наталья Исакова
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