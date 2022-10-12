Российские военные пресекли очередные попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР

Вооружённые силы Украины потеряли порядка 60 человек личного состава, пока в очередной раз пытались форсировать реку Жеребец в Луганской Народной Республике. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении пресечены очередные безуспешные попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населённых пунктов Райгородок, Кармазиновка, Розовка, Макеевка и Новолюбовка", — сказал он.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что в ходе этих попыток Вооружённые силы России уничтожили три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля ВСУ и около 60 украинских военных.