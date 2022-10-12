Взрывчатка в фуре на Крымском мосту могла быть скрыта специальной плёнкой

Специальная плёнка и датчики могли помочь замаскировать взрывчатку в фуре, которая взорвалась на Крымском мосту. Благодаря этому грузовик не вызвал подозрений при досмотре, считает заслуженный спасатель РФ генерал-майор Николай Вдовин.

Сигналы сканеров при проверке груза на российско-грузинской границе и при подъезде к Крымскому мосту могли отражаться благодаря такой маскировке, заявил генерал.

"Взрывчатку, вероятно, завернули в специальную плёнку, которая не позволила просветить взрывчатое вещество сканерами", — сказал Вдовин в беседе с РИА Новости.