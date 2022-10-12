Взрывчатка в фуре на Крымском мосту могла быть скрыта специальной плёнкой
Генерал МЧС Вдовин: Взрывчатку для подрыва Крымского моста могли скрыть плёнкой
Специальная плёнка и датчики могли помочь замаскировать взрывчатку в фуре, которая взорвалась на Крымском мосту. Благодаря этому грузовик не вызвал подозрений при досмотре, считает заслуженный спасатель РФ генерал-майор Николай Вдовин.
Сигналы сканеров при проверке груза на российско-грузинской границе и при подъезде к Крымскому мосту могли отражаться благодаря такой маскировке, заявил генерал.
"Взрывчатку, вероятно, завернули в специальную плёнку, которая не позволила просветить взрывчатое вещество сканерами", — сказал Вдовин в беседе с РИА Новости.
Маскировка позволила отразить сигналы сканеров, отметил он. Генерал-майор также рассказал, что существуют специальные приспособления, которые позволяют обманывать радары. Собеседник агентства добавил, что не на каждом посту есть необходимые для просвечивания средства, а проверить все фуры невозможно из-за большого потока.
Напомним, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Изначально Следственный комитет РФ сообщил, что погибло три человека, но позже стало известно о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед, уроженец Симферополя, а четвёртый погибший — арбитражный судья из Москвы. Заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе заявил, что подорвавшийся на Крымском мосту грузовик не пересекал таможню республики.
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