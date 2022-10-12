ВС РФ сорвали попытку ВСУ перебросить резервы на Андреевском направлении
Попытка ВСУ перебросить резервы через реку Ингулец на Андреевском направлении была сорвана российскими войсками. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Упреждающим огневым поражением были уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ через реку Ингулец и сорвана переброска украинских резервов в район боевых действий", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ выбили украинские войска из Кисловки на Купянском направлении. Как уточнил Игорь Конашенков, подразделения ВСУ пытались взять Кисловку в Харьковской области, населённый пункт атаковали три ротные тактические группы и иностранные наёмники одновременно с трёх направлений.
Минобороны РФ