ВС РФ сорвали попытку ВСУ перебросить резервы на Андреевском направлении

Попытка ВСУ перебросить резервы через реку Ингулец на Андреевском направлении была сорвана российскими войсками. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Упреждающим огневым поражением были уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ через реку Ингулец и сорвана переброска украинских резервов в район боевых действий", — сказал он в ходе брифинга.