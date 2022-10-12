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12 октября, 12:38

ВС РФ сорвали попытку ВСУ перебросить резервы на Андреевском направлении

Попытка ВСУ перебросить резервы через реку Ингулец на Андреевском направлении была сорвана российскими войсками. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Упреждающим огневым поражением было уничтожено четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ через реку Ингулец и сорвана переброска украинских резервов в район боевых действий", — сказал он в ходе брифинга.

ВС России отразили попытку украинской атаки на Запорожском направлении

ВС России отразили попытку украинской атаки на Запорожском направлении

Ранее Лайф писал, что ВС РФ выбили украинские войска из Кисловки на Купянском направлении. Как уточнил Игорь Конашенков, подразделения ВСУ пытались взять Кисловку в Харьковской области, населённый пункт атаковали три ротные тактические группы и иностранные наёмники одновременно с трёх направлений.

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Минобороны РФ

Артур Лапсаков

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