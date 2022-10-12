ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 октября 2022, 12:38
3372

ВС РФ сорвали попытку ВСУ перебросить резервы на Андреевском направлении

Попытка ВСУ перебросить резервы через реку Ингулец на Андреевском направлении была сорвана российскими войсками. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Упреждающим огневым поражением были уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ через реку Ингулец и сорвана переброска украинских резервов в район боевых действий", — сказал он в ходе брифинга.

ВС России отразили попытку украинской атаки на Запорожском направлении
ВС России отразили попытку украинской атаки на Запорожском направлении

Ранее Лайф писал, что ВС РФ выбили украинские войска из Кисловки на Купянском направлении. Как уточнил Игорь Конашенков, подразделения ВСУ пытались взять Кисловку в Харьковской области, населённый пункт атаковали три ротные тактические группы и иностранные наёмники одновременно с трёх направлений.

BannerImage

Минобороны РФ

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar