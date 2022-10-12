"Витамины нам очень кстати": Детдомовцы поблагодарили Путина за экзотические фрукты из Таджикистана
Путин передал подаренные Рахмоном экзотические фрукты детским домам Петербурга
Экзотические фрукты, которые президент Таджикистана Эмомали Рахмон подарил на день рождения российскому коллеге Владимиру Путину, доставлены в детские дома в Санкт-Петербурге. Воспитанники поблагодарили лидера РФ за такой подарок, пишет телеграм-канал Управления делами Президента России.
Воспитанники детского дома в Петербурге поблагодарили Путина за фрукты. Видео © Telegram / УДП РФ ONLINE
"Шесть грузовиков с таджикскими угощениями было передано в детские дома Санкт-Петербурга. Для воспитанников это было приятным и полезным сюрпризом", — говорится в сообщении.
На опубликованных телеграм-каналом управления кадрах воспитанники Центра содействия семейному воспитанию № 15. Всего в нём 145 детей, поэтому витамины, переданные им, там будут очень кстати.
Напомним, глава Таджикистана Эмомали Рахмон передал президенту РФ Владимиру Путину ковры из фруктов и пирамиды из арбузов в ходе неформального саммита лидеров стран СНГ, который прошёл в Санкт-Петербурге.
Telegram / УДП РФ ONLINE