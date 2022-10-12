"Витамины нам очень кстати": Детдомовцы поблагодарили Путина за экзотические фрукты из Таджикистана

Экзотические фрукты, которые президент Таджикистана Эмомали Рахмон подарил на день рождения российскому коллеге Владимиру Путину, доставлены в детские дома в Санкт-Петербурге. Воспитанники поблагодарили лидера РФ за такой подарок, пишет телеграм-канал Управления делами Президента России.

Воспитанники детского дома в Петербурге поблагодарили Путина за фрукты. Видео © Telegram / УДП РФ ONLINE

"Шесть грузовиков с таджикскими угощениями было передано в детские дома Санкт-Петербурга.⁣ Для воспитанников это было приятным и полезным сюрпризом", — говорится в сообщении.

На опубликованных телеграм-каналом управления кадрах воспитанники Центра содействия семейному воспитанию № 15. Всего в нём 145 детей, поэтому витамины, переданные им, там будут очень кстати.