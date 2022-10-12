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Опубликовано 12 октября 2022, 12:48
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В Запорожье уничтожены штаб "Правого сектора" и узел связи "Азова"

В минувшие сутки в районе города Запорожья российские военные уничтожили штаб националистического формирования "Правый сектор"*, а также узел связи формирования "Азов"*. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Запорожья поражён штаб "Правого сектора", узел связи "Азова", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, по словам генерал-лейтенанта, там же было ликвидировано два пункта временной дислокации иностранных наёмников.

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Ранее Лайф писал, что ВС РФ выбили украинские войска из Кисловки на Купянском направлении. Как уточнил Игорь Конашенков, подразделения ВСУ пытались взять Кисловку в Харьковской области, населённый пункт атаковали три ротные тактические группы и иностранные наёмники одновременно с трёх направлений.

* Запрещённые в России террористические организации.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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