В Запорожье уничтожены штаб "Правого сектора" и узел связи "Азова"

В минувшие сутки в районе города Запорожья российские военные уничтожили штаб националистического формирования "Правый сектор"*, а также узел связи формирования "Азов"*. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Запорожья поражён штаб "Правого сектора", узел связи "Азова", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, по словам генерал-лейтенанта, там же было ликвидировано два пункта временной дислокации иностранных наёмников.

Ранее Лайф писал, что ВС РФ выбили украинские войска из Кисловки на Купянском направлении. Как уточнил Игорь Конашенков, подразделения ВСУ пытались взять Кисловку в Харьковской области, населённый пункт атаковали три ротные тактические группы и иностранные наёмники одновременно с трёх направлений.