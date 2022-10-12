Диетолог Русакова рассказала о пользе различных видов хлеба

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, какой хлеб является полезным. Эксперт привела в пример некоторые виды этого продукта, которые могут быть благоприятны для человека.

"Цельнозерновой, бездрожжевой хлеб в разумных количествах полезен для организма. <...> В хлебе из ржаной муки и цельного зерна много пищевых волокон, которые нормализуют работу кишечника, помогают бороться с раком и снижают уровень холестерина", — отметила она.

Специалист добавила, что в чёрном хлебе должна быть только ржаная мука. В данном изделии есть витамин В1, который важен для нервной и сердечно-сосудистой системы. При этом иногда употребление хлеба может навредить, например, если его переесть. Но один или два кусочка в день не испортят фигуру, заверила врач.

Кроме того, эксперт обратила внимание на то, что в промышленном хлебе содержится очень много соли. А ржаной — лучше не употреблять при хроническом гастрите, повышенной кислотности, обострении язвенной болезни, а также детям до трёх лет. Стоит быть осторожным и с белым хлебом, ведь в нём много углеводов, в том числе крахмала.

При этом важно не забыть и про правильные сочетания для этой пищи. Русакова посоветовала есть хлеб с молоком, супами и овощами, кроме картофеля. Не стоит смешивать его с мясом, иначе может появиться изжога.