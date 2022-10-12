ВС РФ поразили пункты управления ВСУ в Днепропетровской, Запорожской областях и ДНР

Авиация, ракетные войска и артиллеристы России ударили по пунктам управления ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Поражены пункты управления ВСУ в районах населённых пунктов Великая Костромка Днепропетровской области, Константиновка Донецкой Народной Республики и Лежино Запорожской области", — сказал он в ходе брифинга.