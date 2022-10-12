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Опубликовано 12 октября 2022, 13:17
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ВС РФ поразили пункты управления ВСУ в Днепропетровской, Запорожской областях и ДНР

Авиация, ракетные войска и артиллеристы России ударили по пунктам управления ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Поражены пункты управления ВСУ в районах населённых пунктов Великая Костромка Днепропетровской области, Константиновка Донецкой Народной Республики и Лежино Запорожской области", — сказал он в ходе брифинга.

Также были поражены 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах.

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Ранее Лайф писал, что воздушные силы Украины потеряли ещё один Су-24 и вертолёт Ми-8. Это произошло в Николаевской и Херсонской областях.

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