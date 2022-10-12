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Опубликовано 12 октября 2022, 13:36
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Путин передал дочери погибшей Ольги Качуры её посмертную награду

Путин передал звезду Героя России дочери погибшей в Донбассе Ольги Качуры

Российский лидер Владимир Путин встретился с Еленой Карабет — дочерью Ольги Качуры, погибшей в Донбассе. Президент передал девушке звезду Героя России, которой была посмертно награждена её мать.

Путин вручил дочери полковника Ольги Качуры звезду Героя России. Видео © LIFE

"Передаю вам государственную награду, которая была присуждена вашей маме. Она была человеком мужественным абсолютно, знаковым, я бы сказал, для Донбасса, для Донецкой республики прежде всего. Её очень многие любили, уважали", — обратился Путин к дочери Качуры.

На барельефе Саур-Могилы разместили изображение погибшей Ольги Качуры
На барельефе Саур-Могилы разместили изображение погибшей Ольги Качуры

Командир реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольга Качура с позывным Корса погибла 29 июля 2022 года в Горловке при исполнении служебных обязанностей. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре. Также глава ДНР Денис Пушилин посмертно присвоил Корсе звание Героя ДНР. Она была полковником гвардии и почётным гражданином Горловки. До 2012 года Корса служила в украинской армии, а в 2014-м перешла на сторону ДНР.

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Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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