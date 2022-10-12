Российский лидер Владимир Путин встретился с Еленой Карабет — дочерью Ольги Качуры, погибшей в Донбассе. Президент передал девушке звезду Героя России, которой была посмертно награждена её мать.

"Передаю вам государственную награду, которая была присуждена вашей маме. Она была человеком мужественным абсолютно, знаковым, я бы сказал, для Донбасса, для Донецкой республики прежде всего. Её очень многие любили, уважали", — обратился Путин к дочери Качуры.