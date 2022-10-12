Власти Молдавии всерьёз задумались об объявлении частичной мобилизации

Так, по словам главы оборонного ведомства, на такой шаг Правительство Молдавии может пойти в случае возникновения угрозы безопасности. Однако сначала необходимо провести тщательный анализ ситуации.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус презентовали тизер разговора с президентом Молдавии Майей Санду. Она, как и все предыдущие участники, не догадывалась о розыгрыше и обсудила с "премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем" интересные детали о мобилизации в республике. Позже в администрации молдавского президента попытались оправдаться, заявив, что видеозапись беседы является фальсификацией.