Власти Молдавии всерьёз задумались об объявлении частичной мобилизации
Глава Минобороны Молдавии заявил о возможности частичной мобилизации в стране
Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что в республике рассматривают возможность объявления частичной мобилизации. Его слова приводит издание EADaily.
Так, по словам главы оборонного ведомства, на такой шаг Правительство Молдавии может пойти в случае возникновения угрозы безопасности. Однако сначала необходимо провести тщательный анализ ситуации.
"Целью такой мобилизации будет повышение способности вооружённых сил республики реагировать на угрозы" — заявил Носатый.
Ранее российские пранкеры Вован и Лексус презентовали тизер разговора с президентом Молдавии Майей Санду. Она, как и все предыдущие участники, не догадывалась о розыгрыше и обсудила с "премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем" интересные детали о мобилизации в республике. Позже в администрации молдавского президента попытались оправдаться, заявив, что видеозапись беседы является фальсификацией.
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