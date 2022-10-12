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12 октября, 13:50

Власти Молдавии всерьёз задумались об объявлении частичной мобилизации

Глава Минобороны Молдавии заявил о возможности частичной мобилизации в стране

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что в республике рассматривают возможность объявления частичной мобилизации. Его слова приводит издание EADaily.

Так, по словам главы оборонного ведомства, на такой шаг Правительство Молдавии может пойти в случае возникновения угрозы безопасности. Однако сначала необходимо провести тщательный анализ ситуации.

"Целью такой мобилизации будет повышение способности вооружённых сил республики реагировать на угрозы" — заявил Носатый.

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Ранее российские пранкеры Вован и Лексус презентовали тизер разговора с президентом Молдавии Майей Санду. Она, как и все предыдущие участники, не догадывалась о розыгрыше и обсудила с "премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем" интересные детали о мобилизации в республике. Позже в администрации молдавского президента попытались оправдаться, заявив, что видеозапись беседы является фальсификацией.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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