Президент Литвы оказался в центре скандала из-за неосторожного высказывания

Слова президента Литвы Гитанаса Науседы, пошутившего про немецкую армию, резко осудили правозащитники. Его сравнение Вооружённых сил Германии с меркантильной девушкой назвали "типичным сексизмом", сообщает портал LRT.

"Немецкая армия, знаете ли, не та девушка, которую можно пригласить на хороший вечер у озера на свежем воздухе. Это серьёзная армия, которой нужно предложить брачный договор, и в этом брачном договоре должны быть чётко прописаны обязательства Литвы, что мы и будем делать, иначе немецкая армия тоже не сможет выполнить свои обязательства перед нами", — заявил литовский лидер в одном из интервью.

Президент страны не должен позволять себе такие высказывания, заявила эксперт из Центра развития равных возможностей Маргарита Янкаускайте. Она считает, что ему нужно подбирать другие сравнения, чтобы не оскорблять женщин.

"В любом случае, это сексистское высказывание. Между строк можно понять, что, если женщине не предлагают брачный контракт, она менее ценна, отношения с ней могут быть менее ответственными, менее серьёзными, менее обязывающими", — утверждает Янкаускайте.

Такие сексистские высказывания допускают и депутаты Сейма, считает глава Управления по правам человека Юрате Юшкайте. Она заявила, что подобные фразы формируют негативный образ Литвы.