Почти 80% россиян поддержали вхождение новых регионов в состав РФ

Большинство (78%) россиян поддерживает вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Такие результаты опроса приводит фонд "Общественное мнение".

При этом против вхождения в состав РФ проголосовало лишь 7% респондентов, а за присоединение лишь некоторых из новых регионов — 3%. Не смогли ответить на данный вопрос 13%. О том, что большинство жителей ЛДНР, Запорожья и Херсовщины проголосовали на референдумах за вхождение в РФ, знали 89% россиян.

Также 44% считают, что референдумы в республиках Донбасса нужно было провести раньше, 37% — что голосование состоялось своевременно. Аналогичный вопрос задали социологи россиянам и по поводу Херсонской и Запорожской областей. Так, 42% респондентов ответили, что референдумы проведены своевременно, а по мнению 31% их следовало бы провести раньше.

Россиянам также задали вопрос, отражают ли результаты референдумов мнение большинства жителей этих регионов. Так, положительно ответили про Запорожье 68%, про Херсонщину — 69%, а про ДНР и ЛНР — по 78%. При этом всего по 7% респондентов проголосовали за то, что результаты не отражают мнение жителей республик Донбасса, а по 8% так ответили относительно жителей Запорожской и Херсонской областей.