Почти 80% россиян поддержали вхождение новых регионов в состав РФ
ФОМ: Большинство россиян поддерживает присоединение новых регионов к РФ
Большинство (78%) россиян поддерживает вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Такие результаты опроса приводит фонд "Общественное мнение".
При этом против вхождения в состав РФ проголосовало лишь 7% респондентов, а за присоединение лишь некоторых из новых регионов — 3%. Не смогли ответить на данный вопрос 13%. О том, что большинство жителей ЛДНР, Запорожья и Херсовщины проголосовали на референдумах за вхождение в РФ, знали 89% россиян.
Также 44% считают, что референдумы в республиках Донбасса нужно было провести раньше, 37% — что голосование состоялось своевременно. Аналогичный вопрос задали социологи россиянам и по поводу Херсонской и Запорожской областей. Так, 42% респондентов ответили, что референдумы проведены своевременно, а по мнению 31% их следовало бы провести раньше.
Россиянам также задали вопрос, отражают ли результаты референдумов мнение большинства жителей этих регионов. Так, положительно ответили про Запорожье 68%, про Херсонщину — 69%, а про ДНР и ЛНР — по 78%. При этом всего по 7% респондентов проголосовали за то, что результаты не отражают мнение жителей республик Донбасса, а по 8% так ответили относительно жителей Запорожской и Херсонской областей.
Указывается, что опрос проводился с 30 сентября по 2 октября 2022 года среди жителей 53 субъектов России, 104 населённых пунктов. Всего было задействовано 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Напомним: 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы субъектов подписали договоры о включении территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что присоединение регионов — это воля миллионов людей. Однако не все с этим согласились. Европейские страны стали вызывать российских послов в МИД после проведения референдумов. Так уже поступили в Финляндии, Польше, Германии, Италии, Дании и Молдавии.
ТАСС / Александр Щербак