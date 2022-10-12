Россиянам рассказали, как готовить хреновину

Середина октября, когда все основные заготовки уже сделаны, — отличное время, чтобы запастись чем-то необычным. Например, острой приправой хреновиной, которую достаточно просто готовить.

Как сообщает издание "Вести Подмосковья", согласно классическому рецепту, необходимо взять три килограмма помидоров, 250 граммов хрена и столько же чеснока. Всё это нужно пропустить через мясорубку, затем полученную смесь следует посолить и убрать в холодильник. Готовую приправу лучше съесть через неделю — в таком случае она будет вкуснее.

Для консервации хреновину можно положить в стеклянные банки, храниться она будет минимум полгода. При этом сроки годности можно увеличить. Для этого следует добавить больше хрена, чеснока и соли. Иногда вкусу не помешает и молотый перец. Некоторые кладут в смесь ещё и морковь. Это делается для того, чтобы препятствовать скапливанию шкурок от помидоров во время пользования мясорубкой.

Острая специя полезна для человека, это связано с составом хрена. В нём содержатся витамины C и PP, клетчатка, железо, кальций, а также фосфор, эфирные масла и аскорбиновая кислота. С помощью хрена можно также улучшить иммунитет и аппетит. Кроме того, он благоприятно влияет на сосуды и работу сердца. А способность хрена противостоять бактериям позволяет долго хранить хреновину в негерметичной таре.

Между тем вреден этот продукт для страдающих заболеваниями пищеварительной системы. Если у человека не всё в порядке с почками и печенью, то от него лучше отказаться.