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12 октября, 14:13

Новак заявил, что на польском участке "Дружбы" произошла технологическая неисправность

На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла технологическая неисправность, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя".

"Я так понимаю, что там была какая-то технологическая неисправность, но она вроде бы уже восстановлена", — отметил он.

Новак не стал делать выводов о причинах происшествия, заявив, что сначала специалисты должны обследовать трубопровод и дать заключение.

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Напомним: ранее сегодня в Польше заявили о разгерметизации на нефтепроводе "Дружба". Уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер считает, что нет оснований называть это диверсией, к этому могло привести случайное повреждение. Позже на немецком участке нефтепровода "Дружба" произошло падение давления.

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ТАСС / ЕРА / CLEMENS BILAN

Александра Вишнякова

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