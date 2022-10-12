Новак заявил, что на польском участке "Дружбы" произошла технологическая неисправность
На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла технологическая неисправность, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя".
"Я так понимаю, что там была какая-то технологическая неисправность, но она вроде бы уже восстановлена", — отметил он.
Новак не стал делать выводов о причинах происшествия, заявив, что сначала специалисты должны обследовать трубопровод и дать заключение.
Напомним: ранее сегодня в Польше заявили о разгерметизации на нефтепроводе "Дружба". Уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер считает, что нет оснований называть это диверсией, к этому могло привести случайное повреждение. Позже на немецком участке нефтепровода "Дружба" произошло падение давления.
ТАСС / ЕРА / CLEMENS BILAN