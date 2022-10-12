Неизвестный облил бензином и поджёг начальницу Пенсионного фонда в Минводах

Неизвестный мужчина ворвался в здание Пенсионного фонда в Минеральных Водах, облил его начальницу бензином и поджёг. К счастью, женщина получила незначительные ожоги, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Сегодня в городе Минеральные Воды произошла внештатная ситуация. Неизвестный мужчина ворвался в здание местного отделения Пенсионного фонда, облил его начальницу бензином и поджёг. К счастью, женщина осталась жива, она госпитализирована, с ней работают медики", — написал он в телеграм-канале.

Правоохранители установили и задержали нападавшего. Сейчас специалисты разбираются в причинах его неадекватного поведения. Глава региона поблагодарил органы правопорядка за оперативность и пожелал пострадавшей как можно скорее оправиться от произошедшего.

По данным краевой прокуратуры, ранее напавший на сотрудницу 65-летний мужчина обращался в это отделение Пенсионного фонда по вопросу отказа в назначении социальной пенсии. Надзорное ведомство проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.