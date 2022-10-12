В Турции заявили, что реализация идеи Путина о газовом хабе для Европы возможна

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез заявил, что впервые услышал от президента России Владимира Путина предложение создать на турецкой территории газовый хаб для Европы. При этом, как пишет РБК, он предложил обсудить данную инициативу и прояснить различные моменты.

"Наверное, ещё очень рано говорить о том, что мы знаем, как это сделать. Для нас это новое предложение. Нам нужно какие-то юридические вопросы, торгово-экономические вопросы, технические моменты обсудить", — сказал он.

Дёнмез также отметил, что нужно обстоятельно обсудить и проработать технически данную инициативу, но её реализация "совершенно возможна". При этом глава "Газпрома" Алексей Миллер подчеркнул, что компания может построить газотранспортные мощности.

"Что касается хаба, безусловно, можно рассматривать вопрос торговой площадки на границе Европейского союза и Турции", — отметил он.