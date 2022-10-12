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12 октября, 14:23

Дворник, готовивший теракт в военкомате в Нижнем Тагиле, переехал в РФ с Украины

ФСБ предотвратила теракт в Нижнем Тагиле, обвиняемый арестован

Дворника из Нижнего Тагила, который хотел подорвать военкомат, арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ, уточнив, что сотрудникам службы удалось предотвратить теракт.

"В результате проведённой спецоперации выявлен и задержан 59-летний местный житель, гражданин РФ, прибывший в Свердловскую область с территории Украины в 2014 году. Преступнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

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Напомним, о задержании дворника стало известно накануне, 11 октября. По нашим данным, изначально у злоумышленника был сообщник, но после покупки всех необходимых компонентов для создания СВУ и бензина товарищ дал заднюю и отказался участвовать в преступлении.

Обложка ©

Shutterstock

Варвара Романова

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