Дворник, готовивший теракт в военкомате в Нижнем Тагиле, переехал в РФ с Украины
ФСБ предотвратила теракт в Нижнем Тагиле, обвиняемый арестован
Дворника из Нижнего Тагила, который хотел подорвать военкомат, арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ, уточнив, что сотрудникам службы удалось предотвратить теракт.
"В результате проведённой спецоперации выявлен и задержан 59-летний местный житель, гражданин РФ, прибывший в Свердловскую область с территории Украины в 2014 году. Преступнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Напомним, о задержании дворника стало известно накануне, 11 октября. По нашим данным, изначально у злоумышленника был сообщник, но после покупки всех необходимых компонентов для создания СВУ и бензина товарищ дал заднюю и отказался участвовать в преступлении.
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