Дворник, готовивший теракт в военкомате в Нижнем Тагиле, переехал в РФ с Украины

Дворника из Нижнего Тагила, который хотел подорвать военкомат, арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ, уточнив, что сотрудникам службы удалось предотвратить теракт.

"В результате проведённой спецоперации выявлен и задержан 59-летний местный житель, гражданин РФ, прибывший в Свердловскую область с территории Украины в 2014 году. Преступнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.