Джигурда: Россия уже победила в конфликте с Украиной на эзотерическом уровне

Россия уже победила в конфликте с Украиной на духовном, эзотерическом уровне. Об этом заявил шоумен Никита Джигурда на VIII Ежегодной премии "Человек года RB".

Джигурда заявил, что Россия уже победила в конфликте с Украиной на духовном уровне. Видео © LIFE

"Я не падаю духом, потому что я знаю, что Россия в этом конфликте уже победила на духовном, эзотерическом уровне. Поэтому я не даю себе право на депрессии", — сказал он.

Джигурда добавил, что созванивается со знакомыми, которые участвуют в специальной военной операции в Незалежной. По его мнению, СВО нужна для того, чтобы "раковая опухоль нацизма не изуродовала всё тело".

Кроме того, артист заверил, что не собирается уезжать из России, и даже удивился, когда ему задали соответствующий вопрос. Он напомнил, что был одним из первых, кто приехал в Донецк в 2014 году. Джигурда прибыл 9 Мая со Знаменем Победы, несмотря на то что со стороны Киева были угрозы в адрес тех, кто решит праздновать День Победы. Шоумен заключил, что из текущего конфликта с Киевом Москва выйдет победителем.