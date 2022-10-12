Джигурда: Россия уже победила в конфликте с Украиной на эзотерическом уровне
Россия уже победила в конфликте с Украиной на духовном, эзотерическом уровне. Об этом заявил шоумен Никита Джигурда на VIII Ежегодной премии "Человек года RB".
Джигурда заявил, что Россия уже победила в конфликте с Украиной на духовном уровне. Видео © LIFE
"Я не падаю духом, потому что я знаю, что Россия в этом конфликте уже победила на духовном, эзотерическом уровне. Поэтому я не даю себе право на депрессии", — сказал он.
Джигурда добавил, что созванивается со знакомыми, которые участвуют в специальной военной операции в Незалежной. По его мнению, СВО нужна для того, чтобы "раковая опухоль нацизма не изуродовала всё тело".
Кроме того, артист заверил, что не собирается уезжать из России, и даже удивился, когда ему задали соответствующий вопрос. Он напомнил, что был одним из первых, кто приехал в Донецк в 2014 году. Джигурда прибыл 9 Мая со Знаменем Победы, несмотря на то что со стороны Киева были угрозы в адрес тех, кто решит праздновать День Победы. Шоумен заключил, что из текущего конфликта с Киевом Москва выйдет победителем.
Ранее Лайф писал, что Общероссийский народный фронт в рамках проекта "Всё для победы!" привёз адресную помощь бойцам шестого казачьего полка имени атамана Платова в составе Народной милиции ЛНР. На этот раз сбор проводился совместно с певцом и депутатом Государственной думы Денисом Майдановым.
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