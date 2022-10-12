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12 октября, 17:50

"В историческом контексте они проиграли": Джигурда высказался об уехавших из России артистах

Джигурда — об уехавших артистах: В историческом контексте они проиграли

Шоумен Никита Джигурда, общаясь с журналистами на VIII Ежегодной премии "Человек года RB", высказался о сбежавших после начала спецоперации звёздах, которые продолжают критиковать родную страну, находясь за границей. В их числе — Максим Галкин* с супругой Аллой Пугачёвой, актриса Чулпан Хаматова и многие другие.

Джигурда высказался о сбежавших из России артистах. Видео © LIFE

"Они сделали неверный шаг, который был для них, что называется, продиктован материальными делами и благами. Я не судья им. Я знаю, что в историческом контексте они проиграли", — сказал шоумен.

Джигурда отметил, что сейчас Россия вновь становится по-настоящему сильной державой, твёрдо отстаивает многополярный мир. Он также посоветовал поучить историю всем критикам российской спецоперации и подчеркнул, что "победа обязательно будет за нами".

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Ранее Лайф сообщал, что певица Земфира вечером 11 октября отыграла концерт в Тель-Авиве в рамках осеннего тура. На мероприятии были замечены верная подруга артистки Рената Литвинова, журналистка Ксения Собчак, а также сбежавшая в Израиль Алла Пугачёва. Примадонна пока хранит молчание, никак не комментируя концерт и встречу с Земфирой. Но, судя по видео из соцсетей, народная артистка СССР вполне насладилась мероприятием.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова

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