Земфира, для которой певицы Пугачёвой не существовало, внезапно "переобулась"

Российская певица Земфира вечером 11 октября отыграла концерт в Тель-Авиве в рамках осеннего тура. На мероприятии были замечены верная подруга артистки Рената Литвинова, журналистка Ксения Собчак, а также сбежавшая в Израиль Алла Пугачёва. Последней Рамазанова посвятила пост. Причём рок-звезда отметила, что писать что-либо до окончания гастролей не планировала, но встреча с Примадонной внесла свои коррективы.

"Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребёнок на сцене. А я хочу в ответ сказать, что вы крутая. Безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны", — указала Земфира.

Алла Пугачёва и Рената Литвинова на концерте певицы Земфиры в Тель-Авиве, 11 октября 2022 года. Видео © Telegram / "НеМалахов СЛИВки"

Последней фразой певица, вероятно, решила себя "обезопасить", ведь в 2008-м в интервью журналу "Огонёк" Земфира нелестно высказалась о творчестве Аллы Борисовны: "Для меня, например, певицы Пугачёвой не существует. Я никогда не слышала её живьём. Я не слушала в детстве её пластинки. Я не кривлю душой, меня никогда это всё не трогало, все эти песни типа "Арлекино" или "Айсберг".