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11 октября, 14:40

10 фото кошачих семей, доказывающих, что стать сильной и независимой — не такой уж и плохой вариант

Все так говорят о жизни с кошками, как будто бы это что-то плохое! Один вопрос: с какой стати? Доказываем, что пара-тройка усатых дома никогда не будет лишней.

"Кошачья семья. От осинки..." Thomasgavin35.

Фото © Reddit / Thomasgavin35

Фото © Reddit / Thomasgavin35

"Семья рыжиков", — Paw-Revere.

Фото © Reddit / Paw-Revere

Фото © Reddit / Paw-Revere

"Щеночек не понимает, как общаться со своей новой семьёй", — vinkulelu.

Фото © Reddit / vinkulelu

Фото © Reddit / vinkulelu

"Вот вам ещё одна милая кошачья семья", — youandyou.

Фото © Reddit / youandyou

Фото © Reddit / youandyou

"Горшочек, вари", — Trollfightee.

Фото © Reddit / Trollfightee

Фото © Reddit / Trollfightee

"Семейка чёрных котов, которая живёт у нас в приюте", — sonia72quebec.

Фото © Reddit / sonia72quebec

Фото © Reddit / sonia72quebec

"Посмотрите на моих котят!" ibobulls.

Фото © Reddit / ibobulls

Фото © Reddit / ibobulls

"Меня усыновила кошачья семья, пока я сидел на репетиции свадьбы", — aww.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Бродячий кот привёл к нам свою семейку", — MaGuishi.

Фото © Reddit / MaGuishi

Фото © Reddit / MaGuishi

"Кот не хочет нового питомца.

Семья всё равно его заводит.

Кот и новичок:...", — dthains_art.

Фото © Reddit / dthains_art

Фото © Reddit / dthains_art

10 очаровательных фото мейн-кунов, доказывающих, что хорошего кота должно быть много

10 очаровательных фото мейн-кунов, доказывающих, что хорошего кота должно быть много

Обложка ©

Reddit / Thomasgavin35, dthains_art

Сергей Трофимов

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