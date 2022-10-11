10 фото кошачих семей, доказывающих, что стать сильной и независимой — не такой уж и плохой вариант

Все так говорят о жизни с кошками, как будто бы это что-то плохое! Один вопрос: с какой стати? Доказываем, что пара-тройка усатых дома никогда не будет лишней.