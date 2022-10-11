10 фото кошачих семей, доказывающих, что стать сильной и независимой — не такой уж и плохой вариант
Все так говорят о жизни с кошками, как будто бы это что-то плохое! Один вопрос: с какой стати? Доказываем, что пара-тройка усатых дома никогда не будет лишней.
"Кошачья семья. От осинки..." — Thomasgavin35.
Фото © Reddit / Thomasgavin35
"Семья рыжиков", — Paw-Revere.
Фото © Reddit / Paw-Revere
"Щеночек не понимает, как общаться со своей новой семьёй", — vinkulelu.
Фото © Reddit / vinkulelu
"Вот вам ещё одна милая кошачья семья", — youandyou.
Фото © Reddit / youandyou
"Горшочек, вари", — Trollfightee.
Фото © Reddit / Trollfightee
"Семейка чёрных котов, которая живёт у нас в приюте", — sonia72quebec.
Фото © Reddit / sonia72quebec
"Посмотрите на моих котят!" — ibobulls.
Фото © Reddit / ibobulls
"Меня усыновила кошачья семья, пока я сидел на репетиции свадьбы", — aww.
Фото © Reddit / aww
"Бродячий кот привёл к нам свою семейку", — MaGuishi.
Фото © Reddit / MaGuishi
"Кот не хочет нового питомца.
Семья всё равно его заводит.
Кот и новичок:...", — dthains_art.
Фото © Reddit / dthains_art
Reddit / Thomasgavin35, dthains_art