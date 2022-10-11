7 вредных привычек, которые притягивают в жизнь только несчастья и разочарования

Многие люди, кто не верит в мистику и эзотерику, наивно полагают, что слова и мысли, пока не переросли в действия, ничего не значат. Вот только на деле помыслы напрямую влияют на нас и окружающее пространство. Мысли и слова — это энергия, которую человек распространяет вокруг себя. В зависимости от смысла и намерений мы притягиваем в жизнь как счастье и радость, так и беды с разочарованиями. Замечаете, что вдруг стали несчастны? Проверьте, нет ли у вас этих семи вредных привычек в обиходе.

1. Жизнь завтрашним днём

Пожалуй, это одна из худших вредных привычек, которая только могла у вас появиться. Жить завтрашним днём — значит, совершенно не уметь ценить настоящее. Нет ни прошлого, ни будущего, вся наша жизнь происходит в моменте. А вы стараетесь не обращать на это внимания, принципиально думая и мечтая о каком-то несбыточном завтра. Это называют ещё синдромом отложенной жизни, когда человек постоянно переносит исполнение желаний на будущее и ставит для этого разные условия. "Вот похудею на 30 килограммов — найду мужа" или "Когда заработаю первый миллион, куплю кофемашину домой". Такие установки только отталкивают Вселенную, и она перестаёт вам помогать. Ловите момент и цените настоящее.

2. Недовольство тем, что имеешь

Если вы недовольны тем, что имеете, значит, вам не понравятся и подарки судьбы. Фото © Unsplash

Часто этот пункт вытекает из предыдущего и тоже значительно портит энергетику ваших мыслей. Разве может случиться с человеком, кто изначально настроен пессимистично, что-то хорошее и приятное? Если вы недовольны тем, что имеете, значит, вам не понравятся и подарки судьбы. Эту мысль вы транслируете вокруг. Соответственно, на негатив притягиваются только несчастья и разочарования, подкрепляя вашу позицию.

3. Грубое отношение к людям

У нас у всех бывают плохие дни, но это никак не даёт нам права срываться на других. Медленно работающая кассирша в магазине, толкнувший вас прохожий на улице или водитель такси, который приехал на пару минут позже обещанного... Не начинайте скандалить по поводу и без, лучше постарайтесь вспомнить себя в такие моменты. Вы никогда не опаздываете или не тормозите на работе? Такое провокационное поведение очень сильно влияет на энергетику, вытесняя всё хорошее. Начиная злиться и нервничать в такие моменты, вы сами увеличиваете шансы на неудачи, которые придут следом.

4. Неумение и нежелание прощать себя

Если постоянно думать, что вы неудачник, притягиваться в жизнь будет только негатив. Фото © Shutterstock

Самобичевание тоже не слишком-то хорошо сказывается на ауре. Важно не только знать слабые и сильные стороны, но и работать над собой, если что-то не нравится или не устраивает. Как может Вселенная подарить нечто хорошее человеку, который, во-первых, просто этого не заметит, потому что постоянно думает об ошибках, во-вторых, скорее всего, обесценит подношение и подумает, что после хорошего обязательно произойдёт что-то плохое. Если постоянно думать, что вы неудачник, что ничего не получается и что вы плохой, конечно, притягиваться в жизнь будут только провалы. Помните, что часто ошибки заметны и имеют значение только для нас самих.

5. Игра в жертву

Нет ничего более манящего и притягательного для несчастий, неудач и прочего негатива, чем энергетика личности, изображающей из себя жертву. Проблема такого мышления в следующем: вы постоянно рассуждаете, как мало зависит от человека в глобальном плане. Это вызывает внутреннюю тревогу и чувство беспомощности, из-за которых вскоре прекращаются даже попытки изменить жизнь к лучшему. "А какой смысл? Всё равно потом что-то произойдёт и уничтожит это счастье", — подумает жертва и даже палец о палец не ударит. Привычка мыслить так заставляет замечать лишь негатив и уменьшает шансы для позитивных событий. Задумайтесь.

6. Сравнение себя с другими

Можно сойти с ума, если постоянно с завистью смотреть на других. Фото © Shutterstock

В мире такое разнообразие людей, что можно сойти с ума, если постоянно с завистью смотреть на других. Какой вообще смысл себя с кем-то сравнивать? Нет двух одинаковых судеб, все мы отличаемся друг от друга. Но, опять же, неудачи притягиваются в жизнь именно из-за того, что человек обесценивает в таких сравнениях себя. Просто знайте, что, пока вы с завистью смотрите на кого-то, есть и те, для кого идеалом являетесь вы.

7. Жалобы на жизнь и преувеличение проблем

Кто из нас хотя бы раз в жизни не преувеличивал проблемы просто для того, чтобы вызвать жалость у собеседника, побудить пожалеть. Если вы так поступаете редко, нестрашно. Серьёзнее страдает энергетика и аура людей, которые постоянно жалуются на всё вокруг. Не замечая в жизни хорошие моменты и позитивные стороны, такие личности считают, что застряли в беспросветной чёрной полосе. Но, может, неудачи и разочарование приходят только потому, что ничто другое для человека не имеет смысла?