Скорая помощь отказалась забирать травмированного на матче МХЛ игрока "Толпара"

Тренер уфимского "Толпара", выступающего в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ), заявил, что скорая помощь отказалась везти в больницу защитника Дмитрия Табатадзе, который получил травму в игре с "Сибирскими Снайперами" в Новосибирске.

"Табатадзе получил травму, но его состояние пока неизвестно, так как скорая помощь хозяев отказалась везти его в больницу на диагностику, сославшись на закончившееся время оплаты. Сейчас игрок находится под наблюдением доктора "Толпара", вызваны городские медики, ждём результатов", — приводит слова Потапова пресс-служба "Салавата Юлаева".

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:5.