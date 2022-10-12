Скорая помощь отказалась забирать травмированного на матче МХЛ игрока "Толпара"
Тренер уфимского "Толпара", выступающего в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ), заявил, что скорая помощь отказалась везти в больницу защитника Дмитрия Табатадзе, который получил травму в игре с "Сибирскими Снайперами" в Новосибирске.
"Табатадзе получил травму, но его состояние пока неизвестно, так как скорая помощь хозяев отказалась везти его в больницу на диагностику, сославшись на закончившееся время оплаты. Сейчас игрок находится под наблюдением доктора "Толпара", вызваны городские медики, ждём результатов", — приводит слова Потапова пресс-служба "Салавата Юлаева".
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:5.
Ранее Лайф сообщал, что в матче регулярного чемпионата МХЛ против "Сарматов" защитник "Ладьи" Роман Авдюшкин забросил шайбу броском от своих ворот. Хоккеист отличился в меньшинстве во втором периоде встречи. Вратарь соперников Алексей Голубев, которого бросок с 60 метров застал врасплох, пропустил шайбу между ног.
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