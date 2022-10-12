ВСУ могли использовать американские ракеты HARM при ударе по Белгородской области

Местные жители опубликовали в Сети фото собранных обломков. Как утверждает канал, на одном из них отчётливо видна маркировка BSU-59/B, которая характерна для подвижного корпусного стабилизатора ракеты AGM-88 HARM.

Напомним, сегодня над Белгородом дважды сработала система ПВО. Так, взрывы в небе произошли около часа дня. Их слышали как в самом городе, так и в ближайших районах. Судя по видео очевидцев, в воздухе были сбиты два объекта. Позже, около шести часов вечера, по словам читателей Лайфа, прогремело около пяти взрывов.