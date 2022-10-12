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12 октября, 17:38
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ВСУ могли использовать американские ракеты HARM при ударе по Белгородской области

<p>Обломки ракет после работы ПВО в Белгородской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/zhest_belgorod/17359" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Жесть Белгород"</a></p>

Обломки ракет после работы ПВО в Белгородской области. Обложка © Telegram / "Жесть Белгород"

Вооружённые силы Украины могли использовать противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM американского производства при ударе по Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель".

Обломки ракет после работы ПВО в Белгородской области. Фото © Telegram / "Жесть Белгород"

Обломки ракет после работы ПВО в Белгородской области. Фото © Telegram / "Жесть Белгород"

Местные жители опубликовали в Сети фото собранных обломков. Как утверждает канал, на одном из них отчётливо видна маркировка BSU-59/B, которая характерна для подвижного корпусного стабилизатора ракеты AGM-88 HARM.

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Напомним, сегодня над Белгородом дважды сработала система ПВО. Так, взрывы в небе произошли около часа дня. Их слышали как в самом городе, так и в ближайших районах. Судя по видео очевидцев, в воздухе были сбиты два объекта. Позже, около шести часов вечера, по словам читателей Лайфа, прогремело около пяти взрывов.

Варвара Романова

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