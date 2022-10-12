В Киеве вновь объявлена воздушная тревога
Власти Киева вновь объявили воздушную тревогу, горожан призвали пройти в укрытия.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследить в укрытие гражданской защиты!" — говорится в телеграм-канале администрации украинской столицы.
Кроме того, тревога объявлена по всей Киевской области. Жителей призвали следить за дальнейшими событиями.
Напомним, что 10 октября Россия также нанесла массированный ракетный удар по Украине. Некоторые крупные города остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены. Утром 11 октября на территории Украины опять была объявлена воздушная тревога. Прогремели новые взрывы на объектах энергетики. В Минобороны также заявили, что все планируемые цели были поражены.
Getty Images / Viacheslav Ratynskyi / Anadolu Agency