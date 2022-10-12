США заявили, что не стремятся к конфликтам или новой холодной войне
Соединённые Штаты не стремятся к конфликтам или новой холодной войне, а также не хотят, чтобы конкуренция между странами перешла в формирование "жёстких блоков". Об этом говорится в опубликованной на сайте Белого дома новой Стратегии нацбезопасности страны.
"Мы также хотим избежать того, чтобы конкуренция вела к делению мира на жёсткие блоки. Мы не хотим конфликта или новой холодной войны", — говорится в тексте документа.
Там также указано, что Вашингтон пытается поддерживать любое государство в поиске его свободы выбора, что отвечает общим интересам.
А накануне американский координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не ищут конфликта с Россией и не отправят войска на Украину. Он также подчеркнул, что на данный момент Вашингтон не видит признаков того, что Москва ведёт подготовку к применению какого-либо вида оружия массового уничтожения на территории Незалежной.
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