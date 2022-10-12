США в новой стратегии возьмут курс на "сдерживание" России и победу в конкуренции с Китаем

Белый дом опубликовал новую редакцию Стратегии национальной безопасности США, в документе указывается, что Вашингтон берёт курс на сдерживание России и достижение победы в конкурентной борьбе с Китаем.

"КНР и Россия всё более связаны друг с другом, однако вызовы, которые они представляют, важным образом различаются. Мы сделаем приоритетом сохранение прочного конкурентного преимущества над КНР, одновременно ограничивая всё ещё фундаментально опасную Россию", — говорится в тексте документа.

Что касается Москвы, Вашингтон также решил поддерживать и развивать "прагматические способы взаимодействия" с ней, чтобы решать обоюдовыгодные вопросы.