США в новой стратегии возьмут курс на "сдерживание" России и победу в конкуренции с Китаем
Белый дом опубликовал новую редакцию Стратегии национальной безопасности США, в документе указывается, что Вашингтон берёт курс на сдерживание России и достижение победы в конкурентной борьбе с Китаем.
"КНР и Россия всё более связаны друг с другом, однако вызовы, которые они представляют, важным образом различаются. Мы сделаем приоритетом сохранение прочного конкурентного преимущества над КНР, одновременно ограничивая всё ещё фундаментально опасную Россию", — говорится в тексте документа.
Что касается Москвы, Вашингтон также решил поддерживать и развивать "прагматические способы взаимодействия" с ней, чтобы решать обоюдовыгодные вопросы.
А накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не нужен конфликт с Россией, власти страны не собираются отправлять свои войска на Украину.
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